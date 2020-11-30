5 охранных постов выставили на границе Башкирии

| 30 ноя 2020 | 15:08

В Башкортостане на дорогах федерального и регионального уровня на границах с другими регионами развернули посты ветеринарного контроля.







Причина в том, что управление ветеринарии Башкирии вместе с работниками республиканского МВД и управления Россельхознадзора проводят комплекс мероприятий по недопущению распространения в регионе заболеваний, представляющих серьезную опасность. Их очаги возникли как раз в соседних с Башкирией регионах.

По словам Фарита Гумерова, руководителя республиканского Госкомитета по ЧС, на прошлой неделе в ряде соседних регионов были выявлены вспышки африканской чумы свиней и высокопатогенного птичьего гриппа. Именно по причине недопущения возможного распространения заболеваний в Башкортостане ветслужба республики и проводит вышеупомянутые профилактические мероприятия.

Гумеров добавил, что всего развернуто 5 постов ветконтроля на главных дорогах республики.





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