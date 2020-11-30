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Минздрав Башкирии призвал врачей частных клиник потрудиться в больницах

Минздрав Башкирии призвал врачей частных клиник потрудиться в больницах

| 30 ноя 2020 | 22:10

Максим Забелин, глава Минздрава Башкортостана, обратился с большой просьбой к медперсоналу, что трудится в частных медцентрах. Главный республиканский врач поведал, что с марта этого года в республике сложилась очень сложная ситуация с медицинскими кадрами. Он добавил, врачи работают буквально не покладая рук и часто не имеют возможности не то, что нормально отдохнуть, а просто поспать.



Кроме того министр отметил, что с марта весь штат госмедучреждений сражается с коронавирусом и его последствиями. Врачи не могут отдохнуть и поспать, а про отпуск многие не вспоминают, понимая сложившееся положение.

Он обратился к медикам, работающим в частных медцентрах, с просьбой начать работать в скорой помощи и больницах в рамках неполного рабочего дня. Министр уверен, что это спасет много жизней.

Забелин добавил в обращении, что сегодня все медучреждения испытывают острую нехватку санитаров, врачей и медсестер. Подрабатывать можно даже не весь рабочий день и это будет большой вклад в стабилизацию положения. Всем необходимым, по словам министра, медиков обеспечат, а оплата будет по тарифу с хорошими выплатами стимулирующего характера. Но главное то, что можно будет спасти не только существенно больше жизней, но и быстрее преодолеть активность коронавируса и не ухудшить ситуацию с лечением пациентов с другими патологиями.

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