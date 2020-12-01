В уфимской РКБ имени Куватова COVID-19 переболели более 350 медиков

Коронавирус в Башкирии | 01 дек 2020 | 10:15

В Башкортостане более 350 человек медперсонала РКБ им. Куватова переболели COVID-19. Известно, что 308 работников получили выплаты страхового типа от Фонда соцстрахования, что составляет 80 процентов от числа переболевших работников этого медучреждения. Данную информацию вчера, 30 ноября, распространила пресс-служба профсоюза медиков региона.







Руслан Кутушев, что занимает пост главы первичного профсоюза РКБ им. Куватова, отметил, что сейчас рассматривают заявления от медиков, которые инфицировались в октябре-ноябре. Лишь за прошедшую неделю организация получила 39 обращений. Иногда бывают и отказы от выплат. Особенно это касается немедицинского персонала либо если болезнь, которую перенес работник, не включена в список выплат ФСС. Таких случаев около 60.



Отметим, что медики РКБ им. Куватова, переболевшие коронавирусом амбулаторно, получают еще и матпомощь от профкома. Поддержка была оказана 60 медикам.

Ранее Максим Забелин, глава Минздрава Башкортостана, обратился с большой просьбой к медперсоналу, что трудится в частных медцентрах. Главный республиканский врач поведал, что с марта этого года в республике сложилась очень сложная ситуация с медицинскими кадрами.





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