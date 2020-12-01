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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 142 человека: данные на 1 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 142 человека: данные на 1 декабря

Коронавирус в Башкирии | 01 дек 2020 | 11:55

На 1 декабря в Башкортостане подтверждено 14406 случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксировано 142 новых случая, о чем сообщает Минздрав республики. Всего же с начала пандемии вылечились 12009 человек, а за последние сутки - 87.



Лечатся от коронавируса на сегодняшний день 2314 человек, из которых 542 – под постоянным наблюдением врачей, а 1772 - дома в рамках режима самоизоляции. За прошедшие сутки в регионе умер 1 человек, а с начала пандемии количество умерших достигло отметки в 83 человека.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане более 350 человек медперсонала РКБ им. Куватова переболели COVID-19. Известно, что 308 работников получили выплаты страхового типа от Фонда соцстрахования, что составляет 80 процентов от числа переболевших работников этого медучреждения.

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