Врач из Уфы рассказал об эффективном методе выявления коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 02 дек 2020 | 12:05

Врач Рустем Габидуллин, который работает в "красной зоне" больницы №22 в Уфе, рассказал о наиболее эффективном методе обнаружения COVID-19.







По его мнению, таковым является ПЦР-тест. Он дает возможность обнаружить частицы вируса, а значит и сам коронавирус. Еще один метод, который носит название ИФА, позволяет найти антитела к коронавирусу. То есть появляется возможность узнать, болен ли человек сейчас либо уже перенес заболевание.



Габидуллин отметил, что ПЦР трудно назвать приятной процедурой, но лучше потерпеть, чтобы медики могли взять хороший биоматериал. Кроме того, мужчина отметил, что медики даже проходят спецобучение, чтобы правильно брать анализы.



Кроме того, в аптеках начинают появляться экспресс-тесты. По словам врача, они есть уже и в аптеках Башкортостана. Они позволяют выявить иммуноглобулины M и G, представляющие из себя белки, появляющиеся после того, как человек переболел COVID-19.

Габидуллин отметил, что недостатком такого исследования является то, что нельзя понять, переболел ли уже человек или он еще болен. Экспресс-текст позволяет лишь установить факт наличия антител в организме. Если они присутствуют, то человеку требуется сдать ПЦР-тест или тест на количество антител. В то же время Габидуллин добавил, что лучше делать исследования в специализированных медучреждениях.





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