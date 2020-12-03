Уфимский врач рассказал, как обезопасить школьников от коронавируса

Уфа | 03 дек 2020 | 17:03

Врач-инфекционист Глеб Глебов дал ряд профилактических советов, которые помогут родителям обезопасить детей от COVID-19. По его мнению, для начала взрослые должны на своем примере показывать детям необходимость ношения масок и обязательного мытья рук.







Врач отметил, что следует еще раз напомнить детям об этом и давать им с собой антисептик. Следует уважительно говорить с ними ведь они чувствуют правду. Кроме того, детям лучше будет носить одноразовые маски. Глебов добавил, что если дышать в маске тяжело, то ее можно снять ненадолго даже если ребенок находится в месте скопления людей. А вот давать одноразовые перчатки им не следует.



Он также попросил воздержаться от посещения детьми дедушек и бабушек из-за того, что дети могут быть заразными в течение 11 дней даже если у них нет симптомов. Инфекция может проявиться и пройти уже дня через 3-4.

Глебов рекомендует ограничить время объятий и поцелуев, а родителям советует не принимать лекарственные препараты, если болезнь протекает не очень тяжело. Лечение в данном случае будет, как при обычном ОРВИ, но никаких иммуностимуляторов принимать не следует.



Глебов также говорит о важности проветривания школьных помещений. Учителям требуется соблюдать дистанцию, не прикасаться к лицу при проверке тетрадей, а во время перемены включать в классах кварцевые лампы.









Ранее Дмитрий Рогалев, занимающий пост завотделением анестезиологии-реанимации Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, поделился информацией о поддержании газообмена в легких. По его словам, тут может помочь так называемая терапия позиционного типа, когда человек лежит на животе.





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