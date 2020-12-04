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В Белорецком районе ввели карантин по бешенству

В Белорецком районе ввели карантин по бешенству

Белорецкий район | 04 дек 2020 | 11:29

В деревне Азнагулово Белорецкго района Башкирии ввели карантин по бешенству. Меру ввели из-за того, что в одном из подсобных хозяйств обнаружили очаг заболеваемости. Указ о карантине за подписью главы Башкирии Радия Хабирова опубликовали на официальном портале правовой информации накануне, 3 декабря.



— Ограничительные мероприятия, предусмотренные настоящим указом, действуют до принятия решения об их отмене, — сказано в документе.

Глава также распорядился установить причины возникновения очага заболеваемости и устранить его. Эти задачи лягут на управление ветеринарии республики.

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