В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 144 человека: данные на 4 декабря

Коронавирус в Башкирии | 04 дек 2020 | 11:33

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о коронавирусе. На 11 часов 4 декабря в регионе 14833 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост заболевших 144. Продолжают лечение в ковид-госпиталях 575 пациентов. 1884 жителя республики борются с болезнью на самоизоляции.







Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. За время пандемии вылечились от COVID-19 12287 жителей республики. К сожалению, число умерших увеличилось на одного. Всего скончались от новой инфекции 87 человек.



Стоит отметить, что коронавирус продолжает бить рекорды в России. 3 декабря в стране зафиксировали максимальный суточный прирост в 28145 заражений. Днем ранее в России зафиксировали рекордную суточную смертность – 589 летальных исходов.





Ранее Хабиров дал поручение о праздновании Нового года в условиях пандемии коронавируса в Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram