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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 144 человека: данные на 4 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 144 человека: данные на 4 декабря

Коронавирус в Башкирии | 04 дек 2020 | 11:33

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о коронавирусе. На 11 часов 4 декабря в регионе 14833 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост заболевших 144. Продолжают лечение в ковид-госпиталях 575 пациентов. 1884 жителя республики борются с болезнью на самоизоляции.



Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. За время пандемии вылечились от COVID-19 12287 жителей республики. К сожалению, число умерших увеличилось на одного. Всего скончались от новой инфекции 87 человек.

Стоит отметить, что коронавирус продолжает бить рекорды в России. 3 декабря в стране зафиксировали максимальный суточный прирост в 28145 заражений. Днем ранее в России зафиксировали рекордную суточную смертность – 589 летальных исходов.

Ранее Хабиров дал поручение о праздновании Нового года в условиях пандемии коронавируса в Башкирии. 


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Источник: proural.info

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