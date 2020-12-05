В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 05 дек 2020 | 12:45

В республику прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице во «ВКонтакте» 5 декабря.







— В первую очередь прививаем тех, кто работает в непосредственном контакте с зараженными — медиков, учителей, соцработников. Сколько нам смогут отгрузить доз — во многом зависит от мощностей производителя, — сообщил Хабиров. — Постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет.

Планируется, что до конца года в Башкирию поступит еще одна партия вакцины, которая, по словам Хабирова, должна быть еще крупнее предыдущей. Также стало известно, что прививки будут делать бесплатно и только по направлению от медиков из государственных больниц.





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