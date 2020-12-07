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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 144 человека: данные на 7 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 144 человека: данные на 7 декабря

Коронавирус в Башкирии | 07 дек 2020 | 10:21

В Башкирии по данным, актуальным на утро 7 декабря, коронавирусная инфекция была обнаружена у 144 человек. За все время пандемии диагноз подтвержден у 15 265 человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Башкирии Динара Еникеева.



По словам чиновника, за минувшие сутки темп заболеваемости составляет 367,3 человека на 100 тысяч населения. 48% от общего числа заболевших – люди от 26 до 50 лет. Еще 22,3% зараженных – люди от 51 года до 60 лет.

На стационарном лечении находятся 580 человек. В реанимации врачи спасают жизни 17 пациентов, еще 11 заболевших на ИВЛ.

За прошедшую неделю с выздоровлением выписано 497 человек. За все время пандемии из стационаров республики выписано 12 419 пациентов. В инфекционных госпиталях республики зафиксировано 20% свободного коечного фонда.

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Источник: mkset.ru

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