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В Минздраве России предложили ограничить передвижения между регионами из-за пандемии коронавируса

В Минздраве России предложили ограничить передвижения между регионами из-за пандемии коронавируса

| 07 дек 2020 | 12:36

Из-за пандемии коронавируса следует рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них. Об этом 7 декабря на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует ТАСС слова министра.

Он отметил, что ограничительные меры из-за ковида будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарственных препаратов.

Как сообщалось ранее, на 7 декабря в Башкирии количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 15 265 человек. За минувшие сутки прирост составил 144 инфицированных. От ковида, по официальным данным, скончались 93 человека (+3 за сутки).


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии родители 750 школьников написали заявление о переходе на удаленное обучение.

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Источник: www.bashinform.ru

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