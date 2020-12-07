Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 376 человек

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 376 человек

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 376 человек

| 07 дек 2020 | 16:32

Внебольничную пневмонию за минувшие сутки обнаружили у 376 жителей Башкирии. Статистику предоставил республиканский Минздрав сегодня, 7 декабря.



Есть и хорошие новости — из больниц за последние 24 часа были выписаны 388 пациентов, перенесших пневмонию.

Отметим, что в ноябре в республике внебольничную пневмонию диагностировали у 10 314 человек. Согласно статистике, которую предоставил республиканский Минздрав, за девять месяцев 2020 года пневмонию выявили у 23 112 жителей Башкирии. То есть за один только ноябрь количество заболевших внебольничной пневмонией составило почти половину девятимесячного итога.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: