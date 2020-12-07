В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 376 человек

| 07 дек 2020 | 16:32

Внебольничную пневмонию за минувшие сутки обнаружили у 376 жителей Башкирии. Статистику предоставил республиканский Минздрав сегодня, 7 декабря.







Есть и хорошие новости — из больниц за последние 24 часа были выписаны 388 пациентов, перенесших пневмонию.



Отметим, что в ноябре в республике внебольничную пневмонию диагностировали у 10 314 человек. Согласно статистике, которую предоставил республиканский Минздрав, за девять месяцев 2020 года пневмонию выявили у 23 112 жителей Башкирии. То есть за один только ноябрь количество заболевших внебольничной пневмонией составило почти половину девятимесячного итога.





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