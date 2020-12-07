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Уфимские врачи рассказали, какие вещи необходимо иметь при себе во время госпитализации с диагнозом коронавирус

Уфимские врачи рассказали, какие вещи необходимо иметь при себе во время госпитализации с диагнозом коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 07 дек 2020 | 18:46

В Уфе врачи «красной» зоны рассказали, что необходимо брать с собой в больницу при госпитализации с диагностированным коронавирусом. Своими рекомендациями они поделились в методичке «COVID-19 от А до Я».



Публикуем этот перечень:
1. В первую очередь необходимо собрать документы: паспорт и страховой полис. Они нужны для того, чтобы врачи смогли правильно оформить больничный лист. В случае, если больничный лист был открыт ранее, эти документы всё равно понадобятся для его продления.

2. Из индивидуальной посуды врачи советуют взять в больницу: тарелку, чашку, стакан, столовые приборы, салфетки.

3. Резиновые тапочки необходимы, чтобы ходить в них душ, а тканевые — по палате. Также халат или спортивный костюм для вашего удобства не повредит. А пижама и сменное нижнее белье — само собой разумеющееся.

4. Если у вас имеются хронические заболевания, обязательно нужно прихватить с собой препараты, которые вы принимаете.

5. Не забудьте взять с собой личные зубную пасту, щетку, мыло, шампунь, туалетную бумагу, средства дезинфекции, а также полотенце.

А вот все ценные вещи врачи рекомендуют оставить дома, ведь в больнице они вам точно не понадобятся.

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Источник: ufa1.ru

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