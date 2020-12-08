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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 147 человек: данные на 8 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 147 человек: данные на 8 декабря

Коронавирус в Башкирии | 08 дек 2020 | 11:31

Министерство здравоохранения Башкирии предоставило актуальную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе.



На 11 часов 8 декабря в республике 15412 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост составил рекордные 147 случаев. Продолжают лечение 2779 жителей Башкирии. 616 пациентов остаются под наблюдением врачей, еще 2163 человека лечатся на дому.

Выздоровели за весь период пандемии 12540 граждан республики. Это 81% от общего число инфицированных. Выписались за минувшие сутки 121 человек. К большому сожалению, число жертв новой коронавирусной инфекции выросло на одного жителя. Всего умерли 93 человека.

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Источник: proural.info

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