Минздрав Башкирии рассказал, кого не будут вакцинировать от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 08 дек 2020 | 16:30
В Минздраве Башкирии рассказали, кому откажут в вакцине от коронавируса. Информацией поделилась заместитель главы ведомства Ирина Кононова сегодня, 8 декабря, на еженедельном брифинге.
— Не будет вводиться вакцина беременным и женщинам, которые производят грудное вскармливание. Это обычное ограничение, почти для всех лекарственных препаратов и иммунологических препаратов. Также противопоказанием для введения вакцины являются острые инфекционные процессы или обострение хронического инфекционного заболевания, — отметила она.
Кононова добавила, что вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.
Тем временем за минувшие сутки в Башкирии коронавирус подтвердили у 147 человек, известно об одном погибшем. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минздраву определиться с порядком вакцинации. Правда, жители Башкирии отреагировали на предложение главы региона привиться от коронавируса без большого восторга.