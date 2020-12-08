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Минздрав Башкирии рассказал, кого не будут вакцинировать от коронавируса

Минздрав Башкирии рассказал, кого не будут вакцинировать от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 08 дек 2020 | 16:30

В Минздраве Башкирии рассказали, кому откажут в вакцине от коронавируса. Информацией поделилась заместитель главы ведомства Ирина Кононова сегодня, 8 декабря, на еженедельном брифинге.



— Не будет вводиться вакцина беременным и женщинам, которые производят грудное вскармливание. Это обычное ограничение, почти для всех лекарственных препаратов и иммунологических препаратов. Также противопоказанием для введения вакцины являются острые инфекционные процессы или обострение хронического инфекционного заболевания, — отметила она.

Кононова добавила, что вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

— Это та категория, на которых проведены клинические испытания, имеющие доказательную эффективность, — отметила она.

Тем временем за минувшие сутки в Башкирии коронавирус подтвердили у 147 человек, известно об одном погибшем. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минздраву определиться с порядком вакцинации. Правда, жители Башкирии отреагировали на предложение главы региона привиться от коронавируса без большого восторга.


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Источник: ufa1.ru

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