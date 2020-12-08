В Башкирии медработники получат дополнительную соцвыплату за работу с COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 08 дек 2020 | 17:06

Фонд социального страхования РФ постановил выделить дополнительные средства для выплат медикам, работающих с COVID-19. Социальные выплаты медработникам планируется перечислить с начала ноября до 31 декабря 2020 года, их сумма составляет 265 миллионов 78 тысяч рублей. Ранее Российская Федерация также выделяла средства для медицинского здравоохранения Башкирии в размере 266 миллионов рублей.







В перечень организаций для социальных выплат, составленных Министерством здравоохранения Башкирии, вошло 113 медицинских учреждений, две транспортные компании скорой помощи, а также 4 частных клиники, в которых была оказана помощь пациентам с подтверждённым COVID-19. Размер выплат будет зависеть от должности медработников и варьироваться от 25 000 до 80 000 рублей. Федеральными властями было принято решение распределить доплаты в следующем порядке:

25 000 рублей для медицинского персонала;

50 000 рублей для медсестёр;

80 000 рублей и свыше для врачей.

Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Башкирии, Динары Еникеевой, происходила неоднократная задержка выплат. Несмотря на выделенный бюджет в размере 3-х миллиардов рублей, многие медики так и не получили доплаты за октябрь, так как средства из бюджета всё ещё не поступили в республику.





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