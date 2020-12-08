В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 403 человека

| 08 дек 2020 | 18:22

В Башкирии за минувшие сутки еще 403 человека заболели внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава сегодня, 8 декабря.



— За сутки число выписанных пациентов с пневмонией составило 399 человек, — отметили в ведомстве.



Ранее глава региона Радий Хабиров предложил самоизолироваться больным внебольничной пневмонией. Все дело в том, что только за один месяц этот диагноз подтвердился у 10 314 человек. Почти как за весь прошлый год.



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