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В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 403 человека

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 403 человека

| 08 дек 2020 | 18:22

В Башкирии за минувшие сутки еще 403 человека заболели внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава сегодня, 8 декабря.

— За сутки число выписанных пациентов с пневмонией составило 399 человек, — отметили в ведомстве.

Ранее глава региона Радий Хабиров предложил самоизолироваться больным внебольничной пневмонией. Все дело в том, что только за один месяц этот диагноз подтвердился у 10 314 человек. Почти как за весь прошлый год.

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Источник: ufa1.ru

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