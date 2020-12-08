| 08 дек 2020 | 22:47

В России изменится порядок выплат по ОМС. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Документ предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочий страховщиков организовывать медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями», — пишет РИА «Новости».









Нормативы объемов предоставления помощи и затрат на нее будет определять правительство. Кроме того, теперь ФОМС будет также вести реестр медицинских учреждений, работающих по ОМС.

Ранее в Госдуме был принят законопроект, запрещающий частным страховым компаниям работать с федеральными медорганизациями и наделяющий ФОМС полномочиями страховщика по оказанию помощи. Предполагается, что закон позволит повысить доступность медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин подписал указ о работе в удаленном режиме. Уже с 1 января 2021 года указ вступает в законную силу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru