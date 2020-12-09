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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 148 человек: данные на 9 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 148 человек: данные на 9 декабря

Коронавирус в Башкирии | 09 дек 2020 | 12:00

Администрация Главы Башкирии сегодня, 9 декабря, обнародовала последние данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Суточный прирост инфицированных составил рекордные 148 человек. Днем ранее цифра была 147. Всего число заболевших достигло 15 560 человека.

В стационарах медицинскую помощь получают 618 пациентов. Амбулаторно лечатся 2146 жителей. Вылечившимися в регионе считаются 12 702 человек, из них 162 - за последние сутки.

Кроме того, за минувшие сутки умер еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии составило 94.

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Источник: gorobzor.ru

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