В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 148 человек: данные на 9 декабря

Коронавирус в Башкирии | 09 дек 2020 | 12:00

Администрация Главы Башкирии сегодня, 9 декабря, обнародовала последние данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Суточный прирост инфицированных составил рекордные 148 человек. Днем ранее цифра была 147. Всего число заболевших достигло 15 560 человека.



В стационарах медицинскую помощь получают 618 пациентов. Амбулаторно лечатся 2146 жителей. Вылечившимися в регионе считаются 12 702 человек, из них 162 - за последние сутки.



Кроме того, за минувшие сутки умер еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии составило 94.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram