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В Башкирии стали известны результаты первой вакцинации от COVID-19

В Башкирии стали известны результаты первой вакцинации от COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 09 дек 2020 | 12:08

Стали известны результаты первой вакцинации от COVID-19 в Башкирии. Их озвучил в эфире программы «Доброе утро, Уфа!» на канале «Башкортостан 24» Главврач Центра СПИД Рафаэль Яппаров. Напомним, что первая партия – 42 дозы антивируса — поступила в республику в сентябре этого года. Ею привились сотрудники медучреждений. 



- «Практически не было никаких тяжелых осложнений, тяжелых реакций. Все вакцинированные перенесли прививку достаточно спокойно. Были какие-то небольшие перепады в состоянии, но это было кратковременно, буквально один-два дня.  Не было высокого повышения температуры. Все прошло гладко. По прошествии 42 дней, а это как раз тот период, когда мы должны оценивать вакцинацию по образованию антител, то есть то, как среагировал организм человека на вакцинацию, мы получили очень хорошие результаты. Все вакцинированные с антительным ответом», — отметил Рафаэль Яппаров.        

Стоит отметить, что в начале недели в республике стартовала всеобщая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. В начале декабря регион получил 1200 доз вакцины. В первую очередь будут прививать врачей, учителей, а также работников соцучреждений.


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Источник: gtrk.tv

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