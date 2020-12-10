В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 150 человек: данные на 10 декабря

Коронавирус в Башкирии | 10 дек 2020 | 11:56

В Башкирии за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 150 жителей республики. Это рекорд за весь период пандемии. Общее число инфицированных на 11 часов 10 декабря составило 15710 человек.







Продолжают лечение 2808 граждан. Это на 44 больше, чем днем ранее. В их числе 656 пациентов ковид-госпиталей. Оставшиеся 2152 человека лечат COVID-19 в легкой форме в домашних условиях.



Также за минувшие сутки была зарегистрирована очередная смерть от новой коронавирусной инфекции. Число жертв в Башкирии увеличилось до 95 человек.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в Башкирии "непростой, но стабильной". Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24». Радий Хабиров добавил, что в Башкирии начали выполнять поручение президента страны – выдавать амбулаторным больным бесплатные лекарства. Их уже получают несколько тысяч человек.





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