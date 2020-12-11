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В Уфе начал работать ночной центр для пациентов с подозрением на COVID-19

В Уфе начал работать ночной центр для пациентов с подозрением на COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 11 дек 2020 | 11:08

С целью своевременной диагностики, лечения и определения тактики ведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе городской клинической больницы № 13 г. Уфа создан амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (АЦДиЛ). Жители с признаками новой инфекции могут пройти полное обследование и получить направление на стационарное или амбулаторное лечение.

Время работы данного Центра с 20.00 до 8.00 часов ежедневно без выходных.



В центр направляются пациенты с легкой или среднетяжелой степенью тяжести с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 при отсутствии и/или неэффективности амбулаторного лечения.

В амбулаторный центр диагностики пациент может обратиться самостоятельно, по направлению врача или доставлен скорой помощью.

Дежурный врач-терапевт (пульмонолог), делают ЭКГ, КТ, ОАК, делают биохимический анализ крови на С- реактивный белок, производится забор биоматериала (мазок) для исследование методом ПЦР. Всю информацию о течении болезни врачи передают в медицинскую организацию, к которой прикреплён больной. При этом врач, обслуживающий пациента, расписывает всё лечение и выдаёт ему рекомендации.

Если у пациента не подтверждается диагноз, отправляется обратно домой на машине АЦДиЛ.  

Для обеспечения работы в АЦДиЛ городской клинической больницы № 13 г. Уфа направляются врачи-специалисты, средний медперсонал и водители других медицинских организаций, подведомственных Минздраву РБ.

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Источник: health.bashkortostan.ru
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

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