Специалисты назвали сроки восстановления после перенесенного коронавируса

| 11 дек 2020 | 11:09

Для восстановления от коронавируса, перенесенного в средней или тяжелой форме, понадобится около двух месяцев, заявляет Ленте.ру мануальный терапевт Андрей Кабычкин.







Каждый случай индивидуален, считает специалист. Сложно сказать, сколько потребуется времени для восстановления, даже с учетом степени поражения. Чем старше человек, тем больше у него хронических болезней, а значит реабилитация займет больше времени. Кроме того, чем позже человек обратиться за помощью, тем длительней будет период реабилитации.



Врач пояснил, что восстановительные мероприятия для пациентов, которые перенесли инфекцию в средней и тяжелой форме, должны проводится по определенным правилам. Пациенту должны провести кардио- и сосудистую реабилитацию, и в первую очередь — реабилитацию дыхательных путей.

Восстановительные мероприятия, по мнению специалиста, должны включать несколько составляющих. Пациентам проводится гипербарическая оксигенация. Это наиболее эффективная процедура, по мнению Кабычкина, во время которой ткани насыщают кислородом. Еще одна не менее значимая процедура – насыщение тканей кислородом с помощью ингаляций, термоингаляций.Одной из неотъемлемых составляющих восстановления организма после болезни является лечебная физкультура, при помощи которой после снятия воспаления восстанавливают емкость легких.

Восстановиться помогут и массажные методики для улучшения дренажной системы легких, функции сердечно-сосудистой системы и лимфодренажные техники массажа.



Все названные техники должны использоваться комплексно и индивидуально для каждого отдельного пациента, добавляет терапевт.





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