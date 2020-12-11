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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 149 человек: данные на 11 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 149 человек: данные на 11 декабря

Коронавирус в Башкирии | 11 дек 2020 | 11:38

Число зараженных коронавирусом в республики вновь возросло. По данным оперштаба Башкирии, в регионе за последние 24 часа выявлено еще 149 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в Башкирии у 15 859 жителей диагностировано заболевание.



За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Оперативный штаб сообщает о двух летальных исходах. Всего в республике от коронавируса скончались 97 зараженных.

По состоянию на 11 декабря, 681 человек находятся в больницах с диагнозом COVID-19. 2170 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение дома. За весь период пандемии было выписано 12911 человек по выздоровлению, 104 пациента – за сутки.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали сроки восстановления после перенесенного коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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