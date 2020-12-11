Уфимский врач Глеб Глебов назвал факторы риска при заражении коронавирусом COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 11 дек 2020 | 14:28

Вчера, 10 декабря на своей странице в инстаграм врач уфимского ковидного госпиталя Глеб Глебов поделился тем, какие есть факторы риска при коронавирусе. По его мнению, наиболее серьезным риском для инфицированных ковидом является тромбоз.







По словам врача, люди старше 40 лет, с избыточной массой тела, соблюдающие постельный режим более трех суток, страдающие варикозным расширением вен нижних конечностей, с онкологическими заболеваниями, с хронической сердечной недостаточностью, перенесшие острые хронические инфекции или инсульты с парезами сильней подвержены риску повышения тромбообразования при ковиде.



Также Глеб Глебов подчеркнул, что оральные контрацептивы и дексаметазон могут увеличить шанс появления тромбов у инфицированных коронавирусом.

Чтобы избежать осложнения этого заболевания на фоне коронавируса необходимо придерживаться средиземноморской диеты и пить не мене полутора литров воды, резюмировал врач.





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Фото: соцсети