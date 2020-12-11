Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Уфимский врач Глеб Глебов назвал факторы риска при заражении коронавирусом COVID-19

Уфимский врач Глеб Глебов назвал факторы риска при заражении коронавирусом COVID-19

Уфимский врач Глеб Глебов назвал факторы риска при заражении коронавирусом COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 11 дек 2020 | 14:28

Вчера, 10 декабря на своей странице в инстаграм врач уфимского ковидного госпиталя Глеб Глебов поделился тем, какие есть факторы риска при коронавирусе. По его мнению, наиболее серьезным риском для инфицированных ковидом является тромбоз.



По словам врача, люди старше 40 лет, с избыточной массой тела, соблюдающие постельный режим более трех суток, страдающие варикозным расширением вен нижних конечностей, с онкологическими заболеваниями, с хронической сердечной недостаточностью, перенесшие острые хронические инфекции или инсульты с парезами сильней подвержены риску повышения тромбообразования при ковиде.

Также Глеб Глебов подчеркнул, что оральные контрацептивы и дексаметазон могут увеличить шанс появления тромбов у инфицированных коронавирусом.

Чтобы избежать осложнения этого заболевания на фоне коронавируса необходимо придерживаться средиземноморской диеты и пить не мене полутора литров воды, резюмировал врач.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru
Фото: соцсети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: