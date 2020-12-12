Ученые обнаружили у детей новые необычные симптомы коронавируса

| 12 дек 2020 | 10:28

Ученые Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета зафиксировали ряд необычных симптомов, которые могут возникать у детей, зараженных коронавирусной инфекцией.







Как правило, у детей коронавирус протекает в легкой или бессимптомной форме. Однако, если заболеванию сопутствует мультисистемный воспалительный синдром, вирус может спровоцировать воспаление некоторых органов и тканей. Речь идет о сердце, легких, почках, мозге, кишечнике, коже и глазах.

В ходе исследования ученые обследовали детей, у которых коронавирус спровоцировал воспалительный синдром. Было замечено, что у 83% произошли изменения кожно-слизистых покровов. Так, у детей наблюдались опухшие и красные глаза, покраснения на щеках и ладонях, а также припухший, ярко-красный и с бугорками язык.





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