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В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 151 человек

В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 151 человек

Коронавирус в Башкирии | 13 дек 2020 | 12:14

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе. На 11 часов 13 декабря 2020 года зарегистрировано 16163 подтвержденных случая инфицирования. Суточный прирост составил 151.



Продолжают лечение 3018 человек. В их числе 750 пациентов ковид-госпиталей и 2268 граждан, которые проходят амбулаторное лечение. Выписались за последние сутки 24 человека. Общее число выздоровевших за пандемию составило 13042.

Кроме того, за последние 24 часа трое человек скончались от новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв составило 103 жителя республики.

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Источник: proural.info

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