В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 154 человека: данные на 14 декабря
Коронавирус в Башкирии | 14 дек 2020 | 10:15
Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти. По сообщению регионального Минздрава, за сутки количество зараженных увеличилось на 154 и составляет на сегодняшний день 16 317 человек.
По состоянию на девять утра 14 декабря, число умерших от инфекции достигло 103.
Максим Забелин, министр здравоохранения:
«Более 750 человек получают лечение стационарно, из них на ИВЛ - 12»Глава ведомства отметил, что загруженность коечного фонда в республике сейчас составляет 74%. Он заверил, что и лекарств, и оборудования для лечения covid-19 достаточно.
Источник:
bash.news
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