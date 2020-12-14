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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 154 человека: данные на 14 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 154 человека: данные на 14 декабря

Коронавирус в Башкирии | 14 дек 2020 | 10:15

Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти. По сообщению регионального Минздрава, за сутки количество зараженных увеличилось на 154 и составляет на сегодняшний день 16 317 человек.

По состоянию на девять утра 14 декабря, число умерших от инфекции достигло 103. 

Максим Забелин, министр здравоохранения:

«Более 750 человек получают лечение стационарно, из них на ИВЛ - 12»
Глава ведомства отметил, что загруженность коечного фонда в республике сейчас составляет 74%. Он заверил, что и лекарств, и оборудования для лечения covid-19 достаточно. 

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Источник: bash.news

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