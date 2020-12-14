Как в Башкирии будут работать больницы и аптеки в новогодние праздники

| 14 дек 2020 | 10:37

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 14 декабря глава Минздрава рассказал, как будут работать больницы и аптеки в новогодние праздники.







В новогодние каникулы скорая помощь будет работать в режиме повышенной готовности.



- Работа поликлиник будет осуществляться с 1 января по 10 января с 8:00 до 17:00;



- Работа «неотложки» с 8:00 до 16:00;



- В круглосуточном режиме будут работать амбулаторные центры компьютерной томографии.

- В каждом стационаре будет резерв коек для пострадавших, - заявил министр.



Что касаемо аптек сети «Госаптека», в которых выдают льготные лекарства, их режим работы тоже изменится.



- 1 и 2 января – выходной день, 31 декабря, с 3 по 8 января аптеки будут открыты с 10 до 19 часов по специальному графику на один час короче, - сказал Максим Забелин.





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