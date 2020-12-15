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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 155 человек: данные на 15 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 155 человек: данные на 15 декабря

Коронавирус в Башкирии | 15 дек 2020 | 10:42

15 декабря исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустем Газизов провел оперативное совещание. В рамках онлайн-встречи Галина Пермина, заместитель руководителя управления заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан, проинформировала о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе и столице.



На сегодняшний день в Башкирии 16472 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 5674 заболевших проживают в Уфе. Суточный прирост в республике составил 155 новых случаев – очередной рекорд. Днем ранее их было 154. В столице – 65 человек. За весь период пандемии в регионе протестировали более 1,9 миллионов человек. Это составляет 46% от населения республики.


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Источник: proural.info

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