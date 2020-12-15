Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Роспотребнадзоре сообщили о хрупкой стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре сообщили о хрупкой стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре сообщили о хрупкой стабилизации ситуации с коронавирусом в России

| 15 дек 2020 | 18:26

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



— Отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. И показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за прошедшую неделю, — цитирует Попову агентство.

При этом глава Роспотребнадзора считает стабилизацию достаточно хрупкой. Она отметила, что сегодня от каждого зависит «соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр».

По словам Анны Поповой, в большинстве регионов — это 62 субъекта Российской Федерации — коэффициент распространения на прошедшей неделе был равен единице или меньше. Как ранее сообщал оперштаб, за последние сутки в России было выявлено 26 689 случаев заболевания. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 2 707 945 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 155 человек. На 15 декабря в Башкирии 16472 подтвержденных случаев COVID-19.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: