В Роспотребнадзоре сообщили о хрупкой стабилизации ситуации с коронавирусом в России

| 15 дек 2020 | 18:26

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.







— Отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. И показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за прошедшую неделю, — цитирует Попову агентство.



При этом глава Роспотребнадзора считает стабилизацию достаточно хрупкой. Она отметила, что сегодня от каждого зависит «соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр».



По словам Анны Поповой, в большинстве регионов — это 62 субъекта Российской Федерации — коэффициент распространения на прошедшей неделе был равен единице или меньше. Как ранее сообщал оперштаб, за последние сутки в России было выявлено 26 689 случаев заболевания. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 2 707 945 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 155 человек. На 15 декабря в Башкирии 16472 подтвержденных случаев COVID-19.





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