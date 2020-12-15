В Башкирии студенты-медики работающие с ковид-больными получат единовременные выплаты

Коронавирус в Башкирии | 15 дек 2020 | 19:53

В Башкирии студенты медицинских колледжей, которые проходят практику в больницах и работают с пациентами с коронавирусом, получат единовременные социальные выплаты по семь тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации сегодня, 15 декабря. Выплаты, как следует из документа, будут начислены за декабрь и ноябрь.







Компенсация положена студентам, в том числе и иностранцам, учащимся очно по программам среднего профессионального образования. За ноябрь деньги придут в декабре, а за декабрь – до начала 2021 года.

Дополнительно в правительстве установили выплаты для медиков, которые работали с пациентам, заболевшими COVID-19. Врачи, медсестры и санитары выездных бригад скорой медицинской помощи получат по 1,1 тысяче, 600 и 300 рублей соответственно cмену.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram