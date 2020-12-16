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Минздрав Башкирии озвучил список районов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии озвучил список районов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 16 дек 2020 | 14:45

На сегодняшний день зарегистрировано рекордное число ковид-пациентов в республике — 157. Коронавирусом заболели жители 26 районов Башкирии.



Большинство случаев зарегистрировано сразу в четырех муниципалитетах. В Бакалинском и Туймазинском районах, а также в городах Кумертау и Октябрьский выявлено по 15 заболевших коронавирусом. Следом идут Бижбулякский район, где подтверждено 13 пациентов и Уфа с десятью инфицированными.

Нефтекамск предоставил данные о восьми заболевших, Кигинский и Салаватский районы — о семи. В Мишкинском и Учалинских районах выявлено шесть и пять случаев соответственно. По четыре ковид-пациента зарегистрировано в Дуванском районе и Салавате. В Альшеевском, Балтачевском, Бирском и Гафурийском районах по три человека заболели коронавирусом. В Белорецком и Миякинском районах подтверждено по два случая инфицирования. Архангельский, Куюргазинский, Мелеузовский, Федоровский, Чишминский и Янаульский районы сообщили об одном заболевшем.

Напомним, сегодня стало известно о трех жертвах коронавируса. С начала пандемии скончалось 111 жителей республики.

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Источник: mkset.ru

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