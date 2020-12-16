В Мишкинском районе Башкирии установили два новых модульных ФАПа

Мишкинский район | 16 дек 2020 | 17:35

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», в деревнях Староарзаматово и Изимарино Мишкинского района Башкирии завершилась установка двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.







«В Староарзаматово проживают более 600 человек, из которых почти 150 человек – дети, подчеркнули в ведомстве. – В Изимарино проживает почти 390 человек, более 70 из которых – дети. Совсем скоро местные фельдшеры приступят к работе и, наконец, смогут оказывать квалифицированную помощь своим односельчанам в комфортных условиях».



Всего в этому году в республике установлено 97 модульных ФАПов. На эти цели из федерального бюджета выделено 269 млн рублей. Также закуплено новое медицинское оборудование и медицинская мебель.



Нацпроект «Здравоохранение» разработан по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось о том, что дело "пьяного" 9-летнего ребенка из Мишкинского района, который был сбит автомобилем, было рассмотрено на шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале. Участники истории прошли проверку на детекторе лжи.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан