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В Мишкинском районе Башкирии установили два новых модульных ФАПа

В Мишкинском районе Башкирии установили два новых модульных ФАПа

Мишкинский район | 16 дек 2020 | 17:35

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», в деревнях Староарзаматово и Изимарино Мишкинского района Башкирии завершилась установка двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.



«В Староарзаматово проживают более 600 человек, из которых почти 150 человек – дети, подчеркнули в ведомстве. – В Изимарино проживает почти 390 человек, более 70 из которых – дети. Совсем скоро местные фельдшеры приступят к работе и, наконец, смогут оказывать квалифицированную помощь своим односельчанам в комфортных условиях».

Всего в этому году в республике установлено 97 модульных ФАПов. На эти цели из федерального бюджета выделено 269 млн рублей. Также закуплено новое медицинское оборудование и медицинская мебель.

Нацпроект «Здравоохранение» разработан по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось о том, что дело "пьяного" 9-летнего ребенка из Мишкинского района, который был сбит автомобилем, было рассмотрено на шоу "На самом деле", которое выходит на Первом канале. Участники истории прошли проверку на детекторе лжи.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

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