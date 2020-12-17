В Башкирии медицинским работникам вручили госнаграды

| 17 дек 2020 | 09:09

16 декабря министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин вручил государственные награды работникам сферы здравоохранения.







Высоких наград удостоены 10 медицинских работников за заслуги в области здравоохранения и многолетний самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, а так же за оказание медицинской помощи жителям республики.



Максим Забелин отметил, что труд медицинских работников требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и сильного характера. Он поблагодарил всех медицинских работников за то, что выбрали медицину делом жизни и отдают ей всю энергию, знания, время, и пожелал награжденным крепкого здоровья, успехов, благополучия, новых профессиональных достижений.

Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» награждён Рустэм Низамутдинов, заведующий отделением ультразвуковой диагностики ГКБ №8 г.Уфы.



Почетные звания «Заслуженный врач Республики Башкортостан» присвоены заместителю главного врача ГКБ №8 г.Уфы Владиславу Голубятникову, врачу анестезиологу-реаниматологу Республиканской детской клинической больницы Лидии Кошелевой, врачу анестезиологу-реаниматологу Республиканской детской клинической больницы Эльвире Мансуровой, врачу-оториноларингологу ГКБ №21 г.Уфы Рустэму Мифтахетдинову, заместителю врача Республиканской детской клинической больницы Людмиле Семавиной и врачу-урологу поликлиники Дюртюлинской центральной районной больницы Иршату Хайруллину.









Заслуженными работниками здравоохранения Республики Башкортостан стали главная медицинская сестра Бакалинской центральной районной больницы Марина Галиева, директор Сибайского медицинского колледжа Лилия Гильмуллина и президент РОО «Профессиональная Ассоциация специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Башкортостан» Ирина Засыпкина.





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Фото: Минздрав Башкирии