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Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок

Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок

| 17 дек 2020 | 11:15

Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, в ведомстве определились с порядком вакцинации от COVID-19.



Прививки против коронавирусной инфекции официально включены в календарь вакцинации. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также документ определяет порядок вакцинации от коронавируса:

  • Первым делом прививку делают работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания, МФЦ, а также граждане с хроническими заболеваниями.
  • Во вторую очередь — работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники пунктов пропуска через государственную границу, те, кто работает вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и сотрудники организаций сферы услуг.
  • Третьими вакцину будут ставить государственным гражданским и муниципальным служащим, студентам старше 18 лет, а также лицам, которые подлежат военному призыву.


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Источник: ura.news

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