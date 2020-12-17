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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 156 человек: данные на 17 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 156 человек: данные на 17 декабря

Коронавирус в Башкирии | 17 дек 2020 | 11:40

Региональное министерство здравоохранения опубликовало свежую информацию о распространении COVID-19 в республике. За последние сутки заболели 156 граждан. Общее число инфицированных на 17 декабря возросло до 16785 человек.



Выписались с выздоровлением за последние 24 часа 92 жителя. Остаются на лечении 3207 граждан. В стационарах находится 840 пациентов. 2367 инфицированных борются с болезнью дома.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых летальных исхода. Количество жертв коронавирусной инфекции выросло до 114 человек.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок.

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Источник: proural.info

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