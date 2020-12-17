Минздрав Башкирии обнародовал статистику по количеству заболевших коронавирусом по городам и районам

Коронавирус в Башкирии | 17 дек 2020 | 16:08

Оперштаб Башкирии озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 156 случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 16 785 человек.







Из новых диагнозов большая часть, а именно 54, поставлена в Белебеевском районе. В Уфе зафиксировано 17 новых случаев коронавирус, еще 11 инфицированных обнаружены в Туймазинском районе. В Мелеузовском район е выявлено 10 случаев, в Кумертау — 9, в Кугарчинском районе — 6. Также в Белорецком и Бирском районах диагностировано по 6 случаев, в Салавате — 5, в Архангельском районе и Октябрьском по 4, в Бакалинском, Гафурийском, Давлекановском районах по 3, в Караидельском и Учалинском районах по 2. По одному случаю заражения коронавирусом выявлены в Альшеевском, Благоварском, Бураевском, Калтасинском, Федоровском, Куюргазинском, Чишминском, Шаранском районах и Нефтекамске и Стерлитамаке.

Также стало известно, где больше всего инфицированных коронавирусом. Первое место ожидаемо занимает столица Башкирии. В Уфе выявлено 5 719 зараженных. Дальше в списке разместился Туймазинский район с 1 207 носителями болезни. На третьем месте Белебеевский район, где COVID-19 заразились 1 142 жителя. В Салавате выявлено 738 больных, а в Мелеузовском районе —628. Меньше всего больных в Межгорье, там зафиксировано 3 пациента, и в Зилаирском районе с 6 зараженными.









В стационарах находятся 840 человек, из них 61 пациент в тяжелом состоянии. 15 жителей подключены к аппарату искусственного дыхания. Амбулаторно лечится 2 367 человек. На сегодняшний день известно о 114 умерших от коронавируса.





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