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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 159 человек: данные на 18 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 159 человек: данные на 18 декабря

Коронавирус в Башкирии | 18 дек 2020 | 11:45

Число носителей коронавирусной инфекции в республики резко увеличилось. По данным администрации главы Башкирии, в регионе за сутки выявлено еще 159 случаев COVID-19. Таким образом, у 15 859 жителей республики диагностировано опасное заболевание.



За сутки также изменилось число умерших от коронавируса. Пресс-служба администрации сообщает о трех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 117 зараженных.

По состоянию на 18 декабря, 850 человек находятся в больницах с диагнозом COVID-19. 2 444 жителей с легкой формой заболевания проходят лечение дома. За весь период пандемии было выписано 13 533 человек по выздоровлению, 69 пациентов – за сутки.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии обнародовал статистику по количеству заболевших коронавирусом по городам и районам.


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Источник: gorobzor.ru

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