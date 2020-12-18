Медики из Башкирии рассказали, кому лучше избегать прививок от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 18 дек 2020 | 16:10

На онлайн-стриме «Медики против ковида» врачи привели рекомендации, кому лучше избегать прививок от коронавируса. В частности, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алина Бурганова сообщила, что не стоит делать инъекции людям старше 65 лет.







«Люди старше 65 лет имеют ряд хронических заболеваний и фоновые болезни. Неспроста же их и на самоизоляцию отправили. Поэтому мы берем контингент до 60 лет. Это более работоспособный возраст. Нет экспериментальных данных, как переносит вакцинацию население 65+», – прокомментировала Бурганова.



Медик также порекомендовала избегать прививок людям в возрасте от 18 до 65 лет при условии наличия фоновых заболеваний. Вакцина также противопоказана беременным.



Доцент кафедры проинформировала, что прививка будет полезна переболевшим, так как «дополнительный антигенный раздражитель» даст еще больший иммунный эффект.

«Зная, что у этого вируса нет стабильности структуры и могут быть разные мутантные варианты, мы в некоторых случаях дополнительно рекомендуем сделать прививку», – заключила она.

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