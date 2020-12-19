В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 157 человек: данные на 19 декабря

Коронавирус в Башкирии | 19 дек 2020 | 11:41

В Башкирии пройдена еще одна отметка по числу заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в республике зарегистрировали более 17 тысяч больных.







Согласно обновленным данным оперативного штаба РБ, к 19 декабря в республике за сутки выявили 157 фактов заражения. С учетом новых случаев общее число больных составило 17 101 человек.



Выписано за сутки 150 пациентов. А с начала пандемии излечились от коронавируса уже 13 683 человек. Но за сутки также увеличилось и число жертв. В республике зарегистрировали 3 новых летальных исхода. Всего в Башкирии скончались от коронавируса 120 человек.

Ранее, на онлайн-стриме «Медики против ковида» врачи привели рекомендации, кому лучше избегать прививок от коронавируса. В частности, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алина Бурганова сообщила, что не стоит делать инъекции людям старше 65 лет.





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