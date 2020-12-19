В Стерлитамаке открыли второй в Башкирии инфекционный госпиталь

Стерлитамакский район | 19 дек 2020 | 18:29

В запуске новой больницы приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и по видеосвязи министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РБК сегодня, 19 декабря.







— Сегодня у нас с вами прекрасный повод для радости и гордости — начало эксплуатации нового инфекционного центра в Стерлитамаке. Этот госпиталь так же, как и его «старший брат», возведен быстро, качественно, оборудован всеми необходимыми для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести оборудованием и инфраструктурой, — сказал Мурашко.

Напомним, что о строительстве второго инфекционного госпиталя стало известно в сентябре этого года, первый аналогичный госпиталь был построен под Уфой в поселке Зубово за 55 дней и первых пациентов принял с 1 июня. На строительство было выделено 1,4 миллиарда рублей, и возведен он в рекордные 50 дней. После окончания пандемии учреждение станет многопрофильной больницей для жителей Стерлитамака. Для специалистов, которые хотят работать в госпитале, глава города Владимир Куликов обещал выделить 10 служебных квартир.





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Фото: vk.com/radiyhabiro