В Башкирии за 3 дня от коронавируса умерли сразу 9 человек

Коронавирус в Башкирии | 19 дек 2020 | 19:09

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии опубликовал уточненные сведения о девяти скончавшихся пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19. Как пояснили в минздраве, данные предоставлены сразу за три дня – 17, 18 и 19 декабря.







Среди умерших – четыре женщины и пятеро мужчин разного возраста.



86-летняя пациентка из Уфы скончалась, имея в числе сопутствующих заболеваний хронический обструктивный бронхит и гипертоническую. болезнь.



48-летняя умершая жительница Чишминского района при жизни страдала респираторным дистресом и венозным полнокровием внутренних органов.



57-летняя жительница Аскинского района при жизни имела такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и тромбоз мезентериальных артерий.

69-летняя жительница Нуримановского района попала в больницу с коронавирусом, который дал осложнения на сахарный диабет, диабетическую полинейропатию, ангиоретинопатию.



Её ровесник из Уфы умер, получив осложнения хронического обструктивного бронхита, атеросклероза аорты, хронической ишемической болезни сердца.



80-летний умерший уфимец, помимо коронавируса, имел сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.



74-летнему уфимцу вдобавок к корнавирусу поставили диагнозы: ДВС-синдром, гипоксические язвы желудка, полиорганная недостаточность.



75-летний житель столицы Башкирии страдал гипертонией и ишемической болезнью сердца.









77-летний мужчина из Уфы имел почти такой же набор болезней вместе с сахарным диабетом.



Таким образом общее число жителей Башкирии, умерших от коронавируса, составляет, по официальным данным, 120 человек.



Общее число пациентов, инфицированных Cоvid-19 за весь период пандемии составило 17 101 человек.





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