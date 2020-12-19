Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за 3 дня от коронавируса умерли сразу 9 человек

В Башкирии за 3 дня от коронавируса умерли сразу 9 человек

В Башкирии за 3 дня от коронавируса умерли сразу 9 человек

Коронавирус в Башкирии | 19 дек 2020 | 19:09

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии опубликовал уточненные сведения о девяти скончавшихся пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19. Как пояснили в минздраве, данные предоставлены сразу за три дня – 17, 18 и 19 декабря.



Среди умерших – четыре женщины и пятеро мужчин разного возраста.

86-летняя пациентка из Уфы скончалась, имея в числе сопутствующих заболеваний хронический обструктивный бронхит и гипертоническую. болезнь.

48-летняя умершая жительница Чишминского района при жизни страдала респираторным дистресом и венозным полнокровием внутренних органов.

57-летняя жительница Аскинского района при жизни имела такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и тромбоз мезентериальных артерий.

69-летняя жительница Нуримановского района попала в больницу с коронавирусом, который дал осложнения на сахарный диабет, диабетическую полинейропатию, ангиоретинопатию.

Её ровесник из Уфы умер, получив осложнения хронического обструктивного бронхита, атеросклероза аорты, хронической ишемической болезни сердца.

80-летний умерший уфимец, помимо коронавируса, имел сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

74-летнему уфимцу вдобавок к корнавирусу поставили диагнозы: ДВС-синдром, гипоксические язвы желудка, полиорганная недостаточность.

75-летний житель столицы Башкирии страдал гипертонией и ишемической болезнью сердца.



77-летний мужчина из Уфы имел почти такой же набор болезней вместе с сахарным диабетом.

Таким образом общее число жителей Башкирии, умерших от коронавируса, составляет, по официальным данным, 120 человек.

Общее число пациентов, инфицированных Cоvid-19 за весь период пандемии составило 17 101 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: