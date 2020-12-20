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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 159 человек: данные на 20 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 159 человек: данные на 20 декабря

Коронавирус в Башкирии | 20 дек 2020 | 11:57

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 159 человек, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией. Всего, по состоянию на 20 декабря, известно о 17 260 случаях.

Сообщается также и о погибших от ковида. За последние 24 часа были зарегистрированы еще две смерти. Всего известно о 122 жертвах. 
Всего от коронавируса вылечились 13708 человек, в том числе 25 выздоровели за минувшие сутки.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за 3 дня от коронавируса умерли сразу 9 человек. Среди умерших – четыре женщины и пятеро мужчин разного возраста.

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Источник: gorobzor.ru

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