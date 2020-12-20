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Врач из Башкирии рассказал, на что чаще всего жалуются люди, перенесшие коронавирус

Врач из Башкирии рассказал, на что чаще всего жалуются люди, перенесшие коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 20 дек 2020 | 13:34

Невролог Вадим Гиниятов из РКБ имени Куватова рассказал о главном симптоме коронавирусной инфекции и о том, на что чаще всего жалуются люди, перенесшие коронавирус.



В своей публикации о распространении коронавируса в РФ за 10 месяцев 2020 года врач отметил, что у инфицированных чаще всего наблюдалась потеря обоняния и вкусовых чувств.

Вадим Гиниятов отметил, что в летние месяцы заразившиеся жаловались на проблемы со слухом, что медик связывает с «процессом гиперкоагуляции при коронавирусе (микротромбирование)». В осенние месяцы люди начали жаловаться на проблемы со зрением. Гиниятов предположил, что это тоже может быть связано с гиперкоагуляцией. В это же время появилась информация о повторно заразившихся. В зимние месяцы инфицированные начали сообщать о наличии конъюнктивита.

Как пояснил медик, такая «градация жалоб» позволяет наблюдать «миграции вируса в головной мозг». Все эти симптомы поддаются лечению во время восстановительного периода.

Врач рассказал, что от коронавирусной инфекции больше всего страдают легкие. Их поражение определяет тяжелое и среднетяжелое течение болезни. Происходящее в этот момент в других органах учеными еще не изучено, добавляет Гиниятов.



Врач отметил, что после выздоровления у пациентов часто наблюдаются проблемы с обонянием и расстройством аппетита. Кроме того, нередко отмечаются боли и ломота в мышцах, нарушение внимания, концентрации, слабость и нежелание заниматься повседневными делами. Перенесшие заболевание сообщают об учащенном сердцебиении, обезвоживании, интоксикации, дыхательной недостаточности, психосоматических и депрессивных расстройствах, повышенном потоотделении, частичном выпадении волос.

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Источник: sterlegrad.ru

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