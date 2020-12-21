В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 159 человек: данные на 21 декабря

Коронавирус в Башкирии | 21 дек 2020 | 10:24

В Башкирии изменились показатели заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки еще 159 жителям республики поставлен диагноза "covid-19".







Всего в регионе 17 419 человек заразились коронавирусом за все время пандемии, из них более ста человек стали жертвами болезни.



По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, 832 человека получают стационарное лечение, 68 из них - в среднем или тяжелом состоянии.



За прошедшую неделю 660 пациентов были выписаны с выздоровлением, всего, как отметил глава ведомства, 79% заразившихся побороли болезнь.

Ранее невролог Вадим Гиниятов из РКБ имени Куватова рассказал о главном симптоме коронавирусной инфекции и о том, на что чаще всего жалуются люди, перенесшие коронавирус.





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