В Башкирии запас лекарств от коронавируса создан на 6 недель вперёд

В Башкортостане создан запас медикаментов для борьбы COVID-19 на шесть неделю вперёд. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, с учётом возможного роста заболевания, лекарств хватит на весь январь.
«В тот период, пока вся страна будет отдыхать, нужно, чтобы у нас был порядок с лекарствами, врачами, средствами индивидуальной защиты. Мы же не знаем, как пойдёт ситуация. Если пойдёт поток пациентов, их нужно лечить, должен быть запас лекарств», — отметил Глава республики Радий Хабиров.
На 9 утра 21 декабря в республике зарегистрировано 159 новых случаев заболевания COVID-19.