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В Башкирии запас лекарств от коронавируса создан на 6 недель вперёд

В Башкирии запас лекарств от коронавируса создан на 6 недель вперёд

Коронавирус в Башкирии | 21 дек 2020 | 10:44

В Башкортостане создан запас медикаментов для борьбы COVID-19 на шесть неделю вперёд. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, с учётом возможного роста заболевания, лекарств хватит на весь январь.



«В тот период, пока вся страна будет отдыхать, нужно, чтобы у нас был порядок с лекарствами, врачами, средствами индивидуальной защиты. Мы же не знаем, как пойдёт ситуация. Если пойдёт поток пациентов, их нужно лечить, должен быть запас лекарств», — отметил Глава республики Радий Хабиров.

На 9 утра 21 декабря в республике зарегистрировано 159 новых случаев заболевания COVID-19.

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Источник: gtrk.tv

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