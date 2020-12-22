Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом в Башкирии

Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом в Башкирии

Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 дек 2020 | 11:46

В Башкирии суточный прирост зараженных коронавирусом составил 162 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число зараженных превысило 17,5 тысячи жителей. Данные 22 декабря представил региональный оперштаб.



За день от COVID-19 скончался один человек. Всего жертвами COVID-19 значатся 126 жителей республики. Количество выздоровевших достигло отметки в 13 846 пациентов, 134 из них снято с учета за прошедшие сутки.

Прямо сейчас на лечении от ковида находятся 3609 человек: 854 лежат в больницах, 2757 болеют в легкой форме и переносят инфекцию дома.

Ранее в Башкирии Минздрав назвал города и районы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: