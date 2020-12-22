Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 дек 2020 | 11:46

В Башкирии суточный прирост зараженных коронавирусом составил 162 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число зараженных превысило 17,5 тысячи жителей. Данные 22 декабря представил региональный оперштаб.







За день от COVID-19 скончался один человек. Всего жертвами COVID-19 значатся 126 жителей республики. Количество выздоровевших достигло отметки в 13 846 пациентов, 134 из них снято с учета за прошедшие сутки.



Прямо сейчас на лечении от ковида находятся 3609 человек: 854 лежат в больницах, 2757 болеют в легкой форме и переносят инфекцию дома.



Ранее в Башкирии Минздрав назвал города и районы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram