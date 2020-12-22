Нужно ли делать вакцину от коронавируса тем, кто уже переболел: ответ Минздрава Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 дек 2020 | 15:55

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, нужно ли делать вакцину от коронавируса тем, кто уже переболел этой инфекцией. В этом случае она рекомендует не торопиться с прививкой и подождать, пока уровень антител в организме начнет убывать. Разъяснения чиновница дала во время профильного брифинга 22 декабря.







– Это [необходимость вакцинироваться после лечения от коронавируса] зависит от наличия антител, их стойкости в организме человека. В настоящее время сведений о сроках и стойкости иммунитета практически нет. Есть только научная литература. Пока мы рекомендуем не ранее чем через три месяца [после перенесенного заболевания] определить титр (в медицине концентрация вещества в растворе. В данном случае речь идет о концентрации антител к коронавирусу в крови) антител. И в зависимости от того, как этот титр антител будет убывать, изъявить свое желание на вакцинацию, – сказала Кононова.



Пока от COVID-19 в Башкирии прививают только госслужащих: медиков, учителей, соцработников и сотрудников правоохранительных органов. Республика в декабре получила несколько партий вакцины – всего более четырех тысяч доз.

Ранее, министр здравоохранения республики Максим Забелин назвал предварительные сроки окончания пандемии коронавируса в Башкирии.





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