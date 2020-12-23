В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 160 человек: данные на 23 декабря

Коронавирус в Башкирии | 23 дек 2020 | 12:05

В Башкирии за прошедшие сутки подтвердили еще 160 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает администрация главы. Всего, по состоянию на 11:00 23 декабря, зарегистрировано 17 741 носителей.







Число умерших, проинформировали в администрации, увеличилось на 2 и достигло к сегодняшнему дню 128 человек.



Выздоровели 13928 человек, 82 – за последние сутки. На лечении остаются 3685 человек: 853 – в стационарах, 2832 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.



Ранее стало известно нужно ли делать вакцину от коронавируса тем, кто уже переболел: ответ Минздрава Башкирии.





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